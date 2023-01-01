Welcome to ASKO
Новое поколение техники по уходу за бельём
Подход к качеству техники характеризуется системой контроля качества, наличием собственной испытательной лаборатории, достижением высококлассного результата во всех аспектах. Оборудование компании Asko считается одним из наиболее эффективным по использованию воды и электроэнергии, защищает окружающую среду и семейный бюджет.
Бытовая техника для кухни
Выберите свою коллекцию ASKO
Новые стандарты в области дизайна и функциональности, сдержанная элегантность позволяют отдельностоящей или встраиваемой технике Asko идеально вписаться в интерьер любой кухни и ванной комнаты.
Самые современные приборы Аско обеспечивают удобство пользования, первоклассное мытье посуды, уникальную систему программного контроля стирки белья, идеальное и долгое хранение продуктов, решают всевозможные кулинарные задачи, исходя из индивидуальных предпочтений.
Электронная система управления с разумно подобранными программами, дисплей с высоким разрешением и прекрасной четкостью изображения, специальные режимы для идеальной продолжительности и оптимальной температуры гарантируют первоклассный результат приготовления вкусной и здоровой пищи, безупречную чистоту посуды, деликатный уход за одеждой.
Наш официальный сайт Asko по возможности дает полную информацию о приборах и своевременно информирует своих потребителей о всех новинках и обновлениях.Предлагаем каталог бытовой техники Аско с подробным описанием технических характеристик приборов.
Мы рады предложить Вам помощь наших сертифицированных специалистов. Обращайтесь за помощью в оформлении заказа, консультацией, информационной поддержкой по телефону. Продукция концерна обеспечивает высокое качество работы сервисной службы, гарантию, защищенную законодательством РФ о правах потребителей. Откройте для себя всю коллекцию техники для кухни и ванной комнаты Asko.