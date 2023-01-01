Welcome to ASKO

Наш официальный сайт Asko по возможности дает полную информацию о приборах и своевременно информирует своих потребителей о всех новинках и обновлениях.Предлагаем каталог бытовой техники Аско с подробным описанием технических характеристик приборов.

Мы рады предложить Вам помощь наших сертифицированных специалистов. Обращайтесь за помощью в оформлении заказа, консультацией, информационной поддержкой по телефону. Продукция концерна обеспечивает высокое качество работы сервисной службы, гарантию, защищенную законодательством РФ о правах потребителей. Откройте для себя всю коллекцию техники для кухни и ванной комнаты Asko.